Жителям окупованої Луганщини стане складніше потрапити на прийом до лікаря: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано

З січня 2026 року потрапити на прийом до лікаря стане ще складніше жителям окупованої Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, зараз у багатьох захоплених містах та селах отримати медичні послуги майже неможливо через перепрофілювання закладів у військові шпиталі.



«Багатьом доводиться записуватися на прийом до фахівця в сусідньому місті чи районі. Цих труднощів виявилося замало. Тому трохи більше ніж через рік у медичній допомозі відмовлятимуть за відсутності не лише паспорта РФ, а й полісу страхування, який необхідно оформляти окремо. Незастрахована людина зможе претендувати лише на екстрену медичну допомогу», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що у захопленому місті Сіверськодонецьк на Луганщині росіяни глушать мобільний зв'язок, смартфонами може користуватися лише окупаційна влада.