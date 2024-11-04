У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»

У Маріуполі продовжується русифікація дітей. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі розпочалися заходи до «дня народної єдності». Вони проходять у школах, бібліотеках та будинках культури. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Як зазначається, дітям розповідають ідеологічні проросійські наративи про «героїв» та «любов до батьківщини».





«Ідеологічна боротьба за дітей в окупації йде повним ходом. У Маріуполі активно створюють ідеологічні гуртки: Юнармія, Молода Гвардія, Орлята, Рух перших. Усі вони використовуються для того, щоб змінити українську ідентичність маріупольських школярів та насадити їм російську ідеологію», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Маріуполі росіяни видали школярам глобуси, на яких захоплені українські території позначені у складі РФ.