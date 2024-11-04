Президент Словаччини відхилив усі запити на вступ до лав ЗСУ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні з моменту вступу на посаду у червні відхилив звернення всіх чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії. Про це пише офіційний канал групи Інформаційний Спротив із посиланням на канцелярію Пеллегріні.



Служба в іноземній армії без згоди президента в Словаччині є кримінальним злочином, за який винному загрожує в'язниця.



Одне з відхилених чинним президентом прохань було подано ще його попередниці Зузані Чапутовій, але вона не встигла його розглянути. Сама вона видала кілька таких дозволів.



Пеллегріні в минулому підтримував військову допомогу Україні, але в ході передвиборчої кампанії заявив, що конфлікт виявився нерозв'язним на полі бою.



Він виступив за мирні переговори та заявляв, що його суперник на виборах Іван Корчок хоче втягнути країну у війну з РФ.



Перед другим туром виборів по всій Словаччині з'явилися рекламні щити з портретом Пеллегріні та написом: «Словаччина не відправить в Україну жодного солдата».



Нагадаємо, Словаччина та Угорщина у вересні відновили постачання російської нафти транзитом через Україну.