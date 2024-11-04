Ребров назвав гравців «Шахтаря», викликаних до збірної України на матчі Ліги націй

Ребров викликав 6 гравців «Шахтаря» до збірної України на матчі Ліги націй. Фото: «Шахтар»

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список гравців, які викликані до табору головної команди країни на найближчі ігри. Інформацію про виклик до збірної своїх гравців опублікувала пресслужба «гірників».

Серед 25 виконавців є 6 представників «Шахтаря»:

захисник Микола Матвієнко;

захисник Валерій Бондар;

захисник Юхим Конопля;

півзахисник Дмитро Криськів;

півзахисник Олександр Зубков;

півзахисник Георгій Судаков;

Ще троє «гірників» – голкіпер Дмитро Різник, півзахисник Тарас Степаненко та нападник Данило Сікан – увійшли до резервного списку.



У листопаді національна збірна України зіграє 2 виїзні матчі групового раунду Ліги націй УЄФА.



16 листопада «синьо-жовті» у Батумі протистоятимуть збірній Грузії, а 19 листопада у поєдинку завершального туру у Тирані зустрінуться зі збірною Албанії.



Нагадаємо, Збірна України з футболу завершила виступи на Чемпіонаті Європи, посівши четверте місце у групі E.