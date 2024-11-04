«Є важливі зрушення»: Захід збільшив постачання зброї Україні – Зеленський

Нарада Зеленського з Сирським, Баргилевичем та Умєровим. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, є важливі зрушення щодо постачання від партнерів для фронту.



«Фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати у постачанні щодо артилерії», – розповів глава держави.

Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.