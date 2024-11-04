«Є важливі зрушення»: Захід збільшив постачання зброї Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомив сам Зеленський.
За його словами, є важливі зрушення щодо постачання від партнерів для фронту.
«Фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати у постачанні щодо артилерії», – розповів глава держави.
Нагадаємо, що 1 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів.