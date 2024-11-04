БпЛА десантників вразили зенітний комплекс росіян «Бук-М2»

БпЛА вразили зенітний комплекс росіян «Бук-М2». Фото: кадр із відео

На Луганщині українські оператори дронів вразили російську установку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2». Відео опублікувало відділ комунікацій 77 окремої аеромобільної бригади ЗСУ.



Установку протиповітряної оборони виявив розвідувальний безпілотник, який потім корегував удари. Судячи з особливостей інтерфейсу, ймовірно це був БпЛА FlyEye.



Зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2» призначений для захисту військ та об'єктів від літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет.



При цьому російському комплексу не вдалося виявити український розвідувальний безпілотник, який мав би бути типовою ціллю для нього, пише «Мілітарний».



Що вкотре наголошує, що розвідувальні БпЛА є складною ціллю навіть для розвинених систем ППО.