Шпигувала за ЗСУ у Слов'янську та закликала вбивати полонених: суд виніс вирок агентці ГРУ Росії

Затримана агентка ГРУ РФ. Фото: СБУ

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агентці ГУР РФ, яка діяла в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Контррозвідка СБУ задокументувала її злочини та затримала жінку за місцем проживання у травні. Агенткою виявилася 66-річна місцева мешканка, ідейна прихильниця «руського миру», яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань.



Вона передавала ««зв’язковому»» локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов'янському напрямку. Для збору розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об'єкти. Крім того, вона «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Також у листуванні з бойовиком жінка закликала його жорстоко катувати та вбивати українських полонених.



Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у жовтні у місті Краматорськ на Донеччині СБУ затримала «сімейну пару», яка наводила російські ракети на п'ять областей України.