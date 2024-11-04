У Херсонській області під час розмінування загинув поліцейський

На Херсонщині під час розмінування загинув вибухотехнік поліції Олександр Вітер. Про це написало МВС України.







Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання до Інженерного Херсонської громади.



«Від місцевих мешканців надійшов виклик про залишені боєприпаси після російської дронової атаки. Під час розмінування приватного будинку стався вибух, смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер. Йому назавжди 41», - повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ.



Раніше «Новини Донбасу» писали, які технології використовують для розмінування, докладніше можна ознайомитися в статті.