На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ збили російський дрон «ZALA»

На Лимано-Куп'янському напрямку збито російський дрон «ZALA». Фото: кадр із відео

На Лімано-Куп'янському напрямку бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» виявили та знешкодили російський дрон-розвідник «ZALA». Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Крім того, на Куп'янському напрямку противник дев'ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів, три з них тривають.



Водночас на Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українських військових в напрямку Чернещини, Греківки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.



П'ять боєзіткнень завершилися, 13 — продовжуються. Раніше російські війська скинули шість КАБів і завдали 30 ударів ракетами по Луганщині.



Нагадаємо, сьогодні МВС показало нічну роботу зі знищення російських «Шахедів».



Російська армія в ніч на 4 жовтня атакувала територію України балістичною ракетою та авіаційними бомбами. Крім того, росіяни запустили 80 ударних дронів-камікадзе.