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Головне за день: КНДР визнала участь у війні. У Росії горіла нафтобаза

01 листопада 2024, 23:21

Головне за день: КНДР визнала участь у війні. У Росії горіла нафтобаза

Політика

 Катар, Ватикан та Південна Африка виступлять посередниками у переговорах щодо повернення українських дітей, викрадених Росією під час повномасштабної війни. Катар та Литва забезпечуватимуть транзит дітей додому. Об'єднані Арабські Емірати продовжать виконувати роль посередників у переговорах щодо обміну військовополоненими. Такі домовленості закріплені у Монреальському зобов'язанні, яке підписали понад 45 країн на Конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру.

Глава МЗС КНДР Цой Сон Хі під час переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим заявила , що Північна Корея готова далі підтримувати РФ і стояти поряд до так званого «переможного дня».

Російські окупанти набирають швидкість у своєму просуванні на сході. Минулого тижня вони захопили більше територій, ніж будь-коли протягом року. Це посилює тиск і на союзників України. Про це пише американське видання Bloomberg.

Суспільство

 Котельні Добропільської громади мають запас вугілля, якого вистачить у середньому на 36 днів роботи.

Бойові дії

 Окупанти вдарили за місцем дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами. Станом на 22:00 кількість постраждалих зросла до 40 осіб. Одна людина загинула.

Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: частково зруйновано два цехи одного із підприємств. В результаті атаки в Херсоні поранено двох людей. Увечері в п'ятницю війська РФ вдарили по Куп'янську та Сумах. У Куп'янську постраждали двоє людей. У Сумах пошкоджено два багатоповерхові будинки, відомо про п'ятьох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.

На території нафтосховища у Світлограді Ставропольського краю Росії впав безпілотник. Після вибуху там почалася пожежа.

У російському Брянську один із дронів нібито потрапив у багатоповерхівку. За іншою версією, багатоповерхівку пошкодила російська ракета ППО. Постраждала одна людина.

Безпілотник атакував машину радника голови угрупування "ДНР" Ігоря Кимаковского. Про це сьогодні повідомило кремлівське агентство ТАРС. Як розповів агентству радник, пошкоджено його машину. Сам він не постраждав.

В американському Інституті вивчення війни повідомили , що українські сили нещодавно просунулися на південний схід від міста Курахове Донецької області.

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