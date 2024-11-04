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Росія масово використовує цивільні фури для перевезення зброї та боєприпасів на Донеччині – «АТЕШ»

04 листопада 2024, 23:51

Росія масово використовує цивільні фури для перевезення зброї та боєприпасів на Донеччині – «АТЕШ»

Окупанти масово використовують цивільні фури для логістики зброї та боєприпасів у Донецькій області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Агенти «АТЕШ» звернули увагу на збільшену кількість цивільних фур контейнерного типу. Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі фури посилені потужною підвіскою, що дозволяє перевозити дуже важкі вантажі.

Саме таким чином росіяни переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Так вони намагаються потай здійснювати військову логістику та захиститися від атак Сил оборони України.

«Подібну тактику вони застосовували й за часів гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам. Це однозначно є воєнним злочином та суперечить нормам міжнародного гуманітарного права», – зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, що РФ використовує вдесятеро більше дронів, ніж минулого року.

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Війна Зброя боєприпаси Перевезення Вибухівка Фури

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