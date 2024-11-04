Рятувальники евакуювали шістьох людей на Куп'янському напрямку

Рятувальники евакуювали 6 жителів з тваринами на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

На Куп'янському напрямку в Харківській області триває евакуація цивільного населення, 4 листопада рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 6 людей похилого віку. Про це повідомляє пресцентр головного управління ДСНС України в Харківській області.



Це мешканці селищ Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та села Подоли Куп’янського району.



«Рятувальники також допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих та свійських тварин», — розповіли у ДСНС.

Рятувальники евакуювали 6 мешканців із тваринами на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Рятувальники евакуювали 6 мешканців із тваринами на Харківщині. Фото: ДСНС Харківської області

Раніше повідомлялося, що РФ стріляє по мирних людях і стирає Мирноград, коли відбувається евакуація.