Український МіГ-29 скинув 8 авіабомб на окупантів у Запорізькій області

МіГ-29 України скинув 8 бомб на окупантів у Запоріжжі. Фото: кадр із відео

МіГ-29 ПС ЗСУ 114-ї бригади тактичної авіації завдав удару відразу 8-ма американськими легкими високоточними крилатими бомбами GBU-39 по росіянах. Про це йдеться у блозі військових льотчиків «Соняшник».



Зазначається, що удару українські пілоти завдали по місцю скупчення штурмових груп окупантів та БК на Оріхівському напрямку.



На цій ділянці фронту росіяни п'ять разів атакували у напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Степового та Оріхового.



Крім цього ЗС РФ вдарили по Таврійському та в район Малої Токмачки, ворог скинув п’ять керованих авіаційних бомб.