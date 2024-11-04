Український МіГ-29 скинув 8 авіабомб на окупантів у Запорізькій області

МіГ-29 ПС ЗСУ 114-ї бригади тактичної авіації завдав удару відразу 8-ма американськими легкими високоточними крилатими бомбами GBU-39 по росіянах. Про це йдеться у блозі військових льотчиків «Соняшник».
Зазначається, що удару українські пілоти завдали по місцю скупчення штурмових груп окупантів та БК на Оріхівському напрямку.
На цій ділянці фронту росіяни п'ять разів атакували у напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Степового та Оріхового.
Крім цього ЗС РФ вдарили по Таврійському та в район Малої Токмачки, ворог скинув п’ять керованих авіаційних бомб.
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