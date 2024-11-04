У МВА розповіли, скільки будинків у Краматорську і Слов'янську підключили до опалення та які є проблеми

Опалення. Фото: відкриті джерела

Станом на 4 листопада у Краматорську підключили до опалення 60% квартир. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, теплоносії продовжують подавати до будинків.



«Це приблизно 100 будинків на день. Працюють згідно з графіком», – сказав Єськов.



Начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської МВА зазначив, що такі роботи тривають приблизно два тижні.



«Це було як до війни, так і сьогодні. Просто в наших реаліях це трохи складніше, бо були обстріли та пошкодження систем. Основна проблема на сьогодні – я думаю, це у багатьох прифронтових містах, де люди виїжджали в евакуацію – коли йде подача теплоносія до багатоквартирного будинку та виникають певні труднощі чи аварійні проблеми, то головне, щоб усі по стояку жителі були на місці. І був доступ до квартир, щоб вчасно все відремонтувати. Тому розпочинається процедура пошуку сусідів по чатах, які за кордоном чи в інших містах», – розповів він.



Як повідомила у коментарі «Новинам Донбасу» начальниця Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської військової адміністрації Ольга Заруба, у Слов'янську планувалося підключити 34 котельні, а всього у місті – 471 багатоквартирний будинок.



«Котельні всі підключилися. Будинки у нас були підключені всі. Але є аварійні ситуації щодо квартир, де люди не живуть, або десь виходять з ладу прилади опалення, тому доводиться «закривати» будинки, під'їзди та окремі стояки. І ще одна проблема, коли не можемо якісно запустити теплоносій – відсутність людей на верхніх поверхах. Доводиться повітря скидати через технічні підвали, де вони є», – наголосила вона.



Заруба заявила, що у місті у питанні опалення всі працюють без вихідних.

Нагадаємо, що у Покровську та Родинському більше не працюють банкомати «Ощадбанку».