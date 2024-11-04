Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина

У тимчасово окупованому Донецьку немає електропостачання у 10752 абонентів. Немає світла у Кіровському районі міста. Про це повідомив так званий голова адміністрації в місті Олексій Кулемзін.



«За додатковою інформацією Державного підприємства «Донецькі міські електричні мережі» сталося аварійне знеструмлення 119 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишилося 10752 абонентів Кіровського району», — зазначив він.



За інформацією Кулемзіна, аварійні бригади працюють.



Раніше ми писали, що у 74 населених пунктах України не буде електропостачання, причина — штормова погода, яка зберігатиметься протягом доби.