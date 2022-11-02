РФ продовжує участь у «зерновій ініціативі» — Міноборони РФ

РФ вирішила відновити участь у «Зерновій угоді». Про це повідомили у Міноборони РФ.



Російські військові зазначили, що завдяки участі ООН, а також сприянню Туреччині, РФ вдалося отримати письмові гарантії з боку України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти РФ.



У РФ вважають ці гарантії «достатніми» та заявляють, що відновлюють реалізацію угоди – «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України».



Раніше видання Anadolu з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана повідомило, що «Зерновий коридор» у Чорному морі, який забезпечує експорт агропродукції з України, відновить роботу в середу, 2 листопада.

29 жовтня в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України. Наголошувалося, що це пов'язано з ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ на військово-морській базі у Севастополі.