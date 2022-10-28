ПВК «Вагнер» набирає пілотів для авіазагонів — ISW

Приватна військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина може продовжити розвивати свої можливості для ведення бойових дій у повітрі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що ПВК також може розгортати складнішу техніку нарівні з російськими Збройними силами.



Також аналітики пишуть про те, що «Вагнер» набирає солдатів для формування та/або поповнення розрахунків зенітно-ракетних комплексів «Панцир-С1», ЗРК С-300, вертольотів та штурмовиків, фахівців радіоелектронної боротьби.



«Група Вагнера не відома тим, що самостійно експлуатує бойові літаки, але вона може почати це робити, оскільки російські Збройні сили все більше залежать від сил "Вагнер"», — йдеться у звіті.



В ISW зазначають, що є підтвердження існування як мінімум одного авіазагону ПВК, який у травні 2022 року діяв на сході України на літаках Су-25.



Аналітики вважають, що придбання ПВК бойових літаків свідчить про те, що «Вагнер» є «зразком контрактної армії, створення якої Міноборони Росії прагнуло всі ці роки».



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