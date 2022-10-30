ПВК «Вагнер» почала набирати ув'язнених із ВІЛ та гепатитом — британська розвідка

Російська ПВК «Вагнер» почала вербувати на війну з Україною ув'язнених із такими серйозними захворюваннями, як ВІЛ та гепатит С. Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



«27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія "Вагнер" змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ та гепатит C», — йдеться в повідомленні у Twitter.



Британська розвідка зазначає, що роль ПВК «Вагнер» значно змінилася після початку повномасштабної війни в Україні. У попередніх конфліктах ПВК встановлювала високі стандарти набору найманців і віддавала перевагу професійним солдатам.



«Залучення ув'язнених із серйозними захворюваннями показує, що зараз кількість переважає над досвідом чи якістю», — наголошують у розвідці.



Також зазначається, що нещодавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну «лінію Вагнера» на сході України, для чого потрібно більше робочої сили.



«Існує реальна можливість того, що деяких новобранців-засуджених спочатку буде залучено до роботи зі зведення оборонних споруд», — резюмують у розвідці.