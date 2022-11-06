Тотальну евакуацію планують у Києві при відключенні електрики — ЗМІ

06 листопада 2022, 09:55

Тотальну евакуацію планують у Києві при відключенні електрики — ЗМІ

Тотальна евакуація планується у Києві у разі повної відмови електромережі. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на слова голови Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука.

Вивезти із міста у такому разі збираються 3 мільйона осіб.

 Зазначається, що столична влада не менш ніж за 12 годин отримає повідомлення про риск зупинки мережі. У цьому випадку вони «почнуть інформувати населення та просять виїхати», цитує видання голову департаменту.

«Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання», цитує Ткачука NYT.

При цьому чиновник наголосив, що зараз ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних жителів залишала Київ.

З публікації неясно, чи ґрунтується твердження про готовність столичної влади евакуювати населення на чомусь, крім цих слів Ткачука.

 Раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив, що місто внаслідок обстрілів може залишитися без води, світла та зв'язку і заявив, що прораховуються всі сценарії реагування. За його словами, у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть роботу.

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