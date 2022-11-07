Екс-глава «ДНР» мало не загинув в Україні

Автомобіль охорони депутата Держдуми РФ та колишнього «глави уряду» угруповання «ДНР» Олександра Бородая підірвався на міні у Херсонській області. Про це заявив російський військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму Telegram-каналі.



Зазначається, що Бородай не постраждав. Він знаходився в іншому автомобілі, який мало не наїхав на французьку протитанкову міну HPD-2A2.



На опублікованих кадрах видно, що у переднього автомобіля я вибито скло і деформовано корпус. За словами Бородая, "комусь не дуже пощастило".