Окупанти обстріляли інфраструктурний обʼєкт у Вовчанську

Російська армія вдарила по інфраструктурному об'єкту у Вовчанську Харківської області. Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він розповів, що окрім Вовчанська окупанти обстріляли Куп'янськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа у будівлі магазину. Із пораненням госпіталізовано 36-річного жителя міста.

«На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів», - написав Синєгубов.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі російські війська атакували три громади Дніпропетровської області - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.