«Зачистка ФСБ»: В окупованому Мелітополі намагалися підірвати одного з поліцейських-колаборантів

Сьогодні в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух у центрі міста. За попередньою інформацією, у такий спосіб росіяни намагалися ліквідувати одного з поліцейських-колаборантів Дениса Стефанкова. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



За його словами, вибухівка спрацювала в одному із дворів на вулиці Ярослава Мудрого.



«Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста — ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, під час "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських — так званого "начальника ГБР народної міліції"», — написав Федоров у своєму Тelegram-каналі.



Він зазначив, що Денис Стефанков є одним із 118 зрадників-поліцейських, за якими українська сторона готувала арешт на все нерухоме та рухоме майно, що належить йому.



«Усім, хто зрадив Україну, має бути зрозумілим: ви не потрібні Росії. Після того, як вас використовують, ви перетворитеся на витратний матеріал», — додав Федоров.