ЗСУ ліквідували позицію окупантів у Гірському, майже 30 росіян загинули

Українські військові завдали удару по позиції російських окупантів у Гірському на Луганщині. Втрати ворога становили майже 30 людей загиблими. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«За уточненою інформацією, підтверджено враження Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське», — йдеться у повідомленні.



«Після високоточного удару втрати ворога склали 27 людей загиблими та 18 пораненими», — уточнили в Генштабі.