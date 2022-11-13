Росія «дозріє» до переговорів після звільнення Донецька чи Луганська – ОП

Росія буде справді готова вести переговори або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська. Про це заявив у Twitter радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.



«Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська», — написав представник ОП.



Він зазначив, що зараз підтримка війни у самій Росії «стрімко летить на дно».



За твердженням Подоляка, вже зараз «від олігарха до шевця» формується думка, що «пора закінчувати».