Росія «дозріє» до переговорів після звільнення Донецька чи Луганська – ОП

13 листопада 2022, 10:39

Росія «дозріє» до переговорів після звільнення Донецька чи Луганська – ОП

Росія буде справді готова вести переговори або виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська. Про це заявив у Twitter радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.

«Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська», — написав представник ОП.

Він зазначив, що зараз підтримка війни у самій Росії «стрімко летить на дно».

За твердженням Подоляка, вже зараз «від олігарха до шевця» формується думка, що «пора закінчувати».

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