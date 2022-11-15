Росія відклала оголошення про відступ з Херсона до закінчення виборів у США - CNN

15 листопада 2022, 15:28

Росія відклала оголошення про відступ з Херсона до закінчення виборів у США - CNN

Росія могла зволікати з оголошенням про вихід із Херсона для уникнення політичної перемоги адміністрації Джо Байдена на проміжних виборах. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника розвідки.

 За даними джерела, російські чиновники розглядали проміжні вибори США як один з факторів при обговоренні оголошення про вихід. Ще одна людина, знайома з даними розвідки, повідомила, що очікування виборів у США було заздалегідь спланованою умовою виходу Росії з Херсона.

 «Однак вибори були далеко не єдиним чинником відступу Росії. Військові аналітики вважають, що РФ мала трохи інших оперативних варіантів, і вона готувалася до відходу тижнями», - пише CNN.

 І хоча ці дані не є офіційною оцінкою намірів Росії, вони є ознакою того, що країна-агресор продовжує зберігати інтерес до впливу на політичний ландшафт США, зазначає видання.

 Раніше Байден натякнув, що США вважають, що момент оголошення Росії був чимось більшим, ніж простою випадковістю.

«Я вважаю цікавим, що вони чекали після виборів, щоб оголосити таке рішення, про яке ми знали протягом деякого часу, і це свідчить про те, що у них є реальні проблеми - російські військові», - сказав він.

 Розвідувальні дані також свідчать про те, що Росія робить ставку на те, що США під керівництвом республіканців надаватимуть Україні меншу підтримку.

 Офіційні особи США та Конгресу розповіли журналістам, що якщо Росія вирішила приурочити свій офіційний вихід із Херсона до проміжних виборів США, вона, ймовірно, переоцінила важливість окремих бойових дій в Україні для американців. За словами джерел, це свідчить про недостатню продуманість російських інформаційних операцій.

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