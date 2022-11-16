В Офісі президента закликають Європу закрити небо над Україною

16 листопада 2022, 13:56

В Офісі президента закликають Європу закрити небо над Україною

Європа має закрити небо над Україною, в тому числі й заради власної безпеки. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Крім того, у своєму Twitter він написав, що за війну в Україні відповідає тільки РФ, як і за масовані ракетні удари, так само як і за ризики, що стрімко зростають, для прикордонних країн. До того ж Подоляк закликав не шукати виправдань та відкладати ключові рішення.

Раніше журналісти Reuters повідомили, що G20 погодила декларацію, в якій країни-учасниці засудили війну РФ проти України.

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