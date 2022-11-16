В ОП призывают закрыть небо над Украиной

Европа должна закрыть небо над Украиной, в том числе и ради своей безопансоти. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Кроме того в своём Twitter он написал, что за войну в Украине отвечает только РФ, как и за массированные ракетные удары, также как и за стремительно растущие риски для приграничных стран. К тому же Подоляк призвал не искать оправданий и откладывать ключевые решения.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что G20 согласовала декларацию, в которой страны-участницы осудили войну РФ против Украины.