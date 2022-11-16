Зеленський: Я довіряю нашим військовим, які стверджують, що у Польщі впала не українська ракета

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка упала у вівторок у Польщі, була не українською.



«Я не сумніваюся, що це була не наша ракета», — сказав він журналістам 16 листопада в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, він отримав доповіді від командування ЗСУ та Повітряних Сил і «не може їм не довіряти».



«Я вважаю, що це була російська ракета, виходячи з довіри до доповідей військових», — підкреслив президент.



Він також вважає, що Україну треба було допустити на місце катастрофи.



«А чи можна не говорити остаточні висновки? Чи маємо право бути у слідчій групі? Звісно», — сказав він.

15 листопада на території Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.



Міністерство оборони Росії заперечує причетність до падіння ракети в Польщі.



Згодом Associated Press з посиланням на трьох неназваних чиновників США повідомило, що, за попередніми даними, це була ракета ППО України, яку було випущено, щоб збити ракету Росії.



Президент США Джо Байден назвав «неймовірним», що ракета була випущена з Росії.



Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на територію його країни, швидше за все, впала ракета системи протиповітряної оборони. За його словами, поки що немає жодних доказів, що це була навмисна атака на Польщу.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що попередній аналіз каже, що на території Польщі впала ракета української ППО, випущена російською балістичною ракетою.