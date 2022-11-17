Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину, сильно постраждав Нікополь

Нікополь. Фото: ОВА

Російські окупанти вночі випустили понад 70 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади: Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську», — уточнив Резніченко.



За його словами, найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.



«Без електрики шість тисяч абонентів. Через обстріл знеструмлено й насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 40 тисяч сімей залишилися без води. Енергетики вже чинять лінії», — зазначив очільник ОВА.

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