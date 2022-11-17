Україна зазнала нової ракетної атаки Росії. Є постраждалі та руйнування

Момент ракетного удару по Дніпру. Скріншот

Сьогодні вранці, 17 листопада, Україна зазнала нової ракетної атаки з боку Росії. Повітряна тривога оголошена по всій Україні, окрім окупованого Криму.



Звуки вибухів вже були чутні в Дніпрі, Києві та Одесі.



Як повідомляють жителі Дніпра, всього було чотири потужні вибухи. Також мешканці деяких районів повідомляють, що після вибухів зникло світло.



У Дніпрі було обстріляно два інфраструктурні об'єкти, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Один із цих об'єктів — завод «Південмаш», уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кількість постраждалих внаслідок удару в Дніпрі зросла до восьми людей, включаючи дитину 15 років, повідомив мер Борис Філатов.



У Київській області голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про роботу систем ППО. В районі Києва повітряні сили України збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed, повідомляє військова адміністрація столиці. Крім того, силами ППО знищено три безпілотника Shahed.



Вибух в Одесі стався до того, як у місті оголосили повітряну тривогу, пише видання «Думська». У кількох будинках вибило скло. Пізніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що РФ завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в області.



Дивіться також:



