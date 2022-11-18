Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів

Голова «ДНР» Пушилін підписав «указ» про демобілізацію студентів, покликаних на фронт.



Уточнюється, що звільняються студенти очної та очно-заочної форм навчання, призваних на фронт за мобілізацією.



Також Пушилін заявив, що мобілізація на підконтрольній «ДНР» територіям тепер відбуватиметься в рамках указів президента РФ Володимира Путіна.



Аналогічний папір підписав і голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник.

Раніше батьки мобілізованих студентів повідомили , що руппіровка «ДНР» мобілізувала 3500 студентів, з них живими залишилося близько 2700 осіб.