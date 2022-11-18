Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів

18 листопада 2022, 20:48

Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів

Голова «ДНР» Пушилін підписав «указ» про демобілізацію студентів, покликаних на фронт.

 Уточнюється, що звільняються студенти очної та очно-заочної форм навчання, призваних на фронт за мобілізацією.

Також Пушилін заявив, що мобілізація на підконтрольній «ДНР» територіям тепер відбуватиметься в рамках указів президента РФ Володимира Путіна.

Аналогічний папір підписав і голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник.

Раніше батьки мобілізованих студентів повідомили , що руппіровка «ДНР» мобілізувала 3500 студентів, з них живими залишилося близько 2700 осіб.

Потім президент Росії Володимир Путін дав доручення демобілізувати студентів з окупованих територій Донбасу , які раніше були призвані на військову службу.

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