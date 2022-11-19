З російського полону звільнено трьох морських піхотинців

19 листопада 2022, 12:31

З російського полону звільнено трьох морських піхотинців

З російського полону звільнено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

«Звільненим військовослужбовцям було надано першочергову медичну, психологічну допомогу», — зазначили у ВМС.

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