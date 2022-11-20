Окупанти звільнили «мера» Енергодару — ЗМІ

Призначеного росіянами «мера» Енергодара Олександра Волгу звільнили від «посади». Про це повідомляє російський «ТАРС» із посиланням на джерело в окупаційній «адміністрації» Запорізької області.



«Волгу звільнили з посади і заборонили йому перебування на території області», - розповів співрозмовник агентства.



За його словами, відповідний «указ» підписав «тво губернатора» регіону Євген Балицький.



При цьому сам Волга не підтвердив інформацію про усунення, заявив, що перебуває у відпустці.



Окупанти призначили Волгу «мером» Енергодара влітку. Він змінив на цьому «посту» Андрія Шевчика, пораненого внаслідок замаху.