Оккупанты уволили «мэра» Энергодара — СМИ

Назначенного россиянами «мэра» Энергодара Александра Волгу освободили от занимаемой «должности». Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на источник в оккупационной «администрации» Запорожской области.



«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — рассказал собеседник агентства.



По его словам, соответствующий «указ» подписал «врио губернатора» региона Евгений Балицкий.



При этом сам Волга не подтвердил информацию об отстранении, он заявил, что находится в отпуске.



Оккупанты назначили Волгу «мэром» Энергодара летом. Он сменил на этом «посту» Андрея Шевчика, раненого в результате покушения.