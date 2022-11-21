Окупанти атакували Дніпропетровську область «Градами» та артилерією

Російські війська минулої ночі шість разів обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що окупанти «Градами» та важкою артилерією атакували Нікопольський район.

«Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів», - написав Резніченко.

За його інформацією, у Нікополі було поранено 78-річного чоловіка. У місті російськими снарядами пошкоджено приватні будинки, човни та автомобілі. У Мирівській та Марганецькій громадах, як написав Резниченко, обійшлося без постраждалих, а деталі обстрілів з'ясовуються.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.