У «ДНР», як і раніше, заперечують мобілізацію на окупованій Донеччині

23 листопада 2022, 20:25

У «ДНР», як і раніше, заперечують мобілізацію на окупованій Донеччині

Мобілізації на окупованій території Донецької області немає, але так званий «указ» про її скасування голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін не підписує. Сам він пояснив це тим, що тепер «ДНР - суб'єкт РФ».

«На даний момент можна сказати, що мій указ виконаний і далі не потрібні акти з мого боку. Тепер інші рішення про мобілізацію прийматимуть верховний головнокомандувач, президент РФ Володимир Путін. Наразі таких рішень немає», – сказав Пушилін.

Він додав, якщо є спроби відправити на війну, то розбиратимуться в «поліції ДНР» і комітетах РФ. Скаржитися до «ДНР» пропонують на спеціальну «гарячу лінію».

Пушилін запевняє, що чоловікам призовного віку дозволено пересуватися через адміністративний кордон.

«Новинам Донбасу» на даний момент не відомі випадки оскарження незаконної мобілізації з боку мешканців окупованої Донеччини.

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