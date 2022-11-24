НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця

24 листопада 2022, 12:08

НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Верховної Ради IX скликання, керівника Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба бюро.

НАБУ та САП повідомили Волинцю про підозру за ч.1 ст.366-2 КК (у редакції, що діє до 21 липня 2021 року), 17 листопада.

«У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 елітні автомобілі, якими він користувався і які по праву власності належать його близьким родичам, а також дохід його громадянської дружини у сумі майже 95 тисяч гривень. Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування розпочато генпрокурором з рапорту прокурорів САП після виявлення відповідних відомостей під час журналістського розслідування.

У квітні 2021 року журналісти програми «Схеми» з'ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, не вказаним у декларації. Як встановили розслідувачі, автомобіль зареєстрований на Андрія Волинця, сина нардепа.

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