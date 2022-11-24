НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

НАБУ объявило в розыск народного депутата Верховной Рады IX созыва, руководителя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Его подозревают во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год на почти 1,79 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении по ч.1 ст.366-2 УК (в редакции, действующей до 21 июля 2021 года), 17 ноября.



«В декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 элитных автомобиля, которыми он пользовался и которые по праву собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тысяч гривен. В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц», - говорится в сообщении.



Отмечается, что досудебное расследование начато генпрокурором по рапорту прокуроров САП после в выявлением соответствующих сведений во время журналистского расследования.



В апреле 2021 года журналисты программы «Схемы» выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, не указанным в декларации. Как установили расследователи, автомобиль зарегистрирован на Андрея Волынца, сына нардепа.