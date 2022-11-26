Усі — з-поміж мобілізованих: «ДНР» повідомила, що з полону повернулися 10 «військових»

В межах обміну полоненими між Україною та Росією звільнено «військовослужбовців» угруповання «ДНР». Усі вони були мобілізовані. Про це заявила «омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



За її словами, в межах обмінів 23 та 24 листопада повернулися з полону десять осіб.



«Всі хлопці — з-поміж мобілізованих. П'ятеро було захоплено ще у березні-квітні. Інші потрапили в полон у серпні», — заявила вона.



Також повідомляється, що зі звільненими у Харцизьку зустрівся очільник угруповання Денис Пушилін.



Нагадаємо, за заявами «ДНР», у листопаді обміни проходили:

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