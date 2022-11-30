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У Брянській області горять резервуари із нафтопродуктами. У РФ заявляють про атаку безпілотника

30 листопада 2022, 09:35

У Брянській області горять резервуари із нафтопродуктами. У РФ заявляють про атаку безпілотника

У Брянській області Росії спалахнула масштабна пожежа, горять резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

«У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі складає 1800 квадратних метрів. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг. Додатково направлено аеромобільне угруповання ГУ МНС Росії по Брянській області», — зазначив Богомаз.

За його словами, відомості про постраждалих не надходили.

Пізніше губернатор повідомив, що пожежу локалізовано.

Як пишуть російські «Известия», пожежа сталася через влучення «невстановленого боєприпасу».

«Боєприпас було скинуто з БПЛА у резервуар із дизельним паливом. Через це спалахнули ще два резервуари», — йдеться у повідомленні.

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