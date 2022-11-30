В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. В РФ заявляют об атаке беспилотника

В Брянской области России вспыхнул масштабный пожар, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.



«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — отметил Богомаз.



По его словам, сведения о пострадавших не поступали.



Позже губернатор сообщил, что пожар локализован.



Как пишут российские «Известия», пожар произошел из-за попадания «неустановленного боеприпаса».



«Боеприпас был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще два резервуара», — говорится в сообщении.

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