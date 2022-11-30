У Єврокомісії пропонують створити фонд для допомоги Україні із заморожених активів РФ

У Єврокомісії запропонували створити фонд для компенсації збитків Україні із заморожених 300 мільярдів євро Центрального банку Росії та 19 мільярдів євро приватних активів. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.



«У короткостроковій перспективі ми з партнерами можемо створити структуру з управління цими фондами та інвестувати їх. Ми б тоді використали виторг для України, і коли санкції буде знято, ці фінанси можуть бути використані так, щоб Росія сплатила повну компенсацію за руйнування, завдані Україні. Ми будемо працювати над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. Разом ми можемо знайти законодавчий шлях, щоб це зробити. Жахливі російські злочини не залишаться безкарними», — сказала фон дер Ляйєн.



До того ж Єврокомісія підвищила свою оцінку збитків, отриманих Україною від війни РФ, з €385 до €600 мільярдів.



Крім того, Урсула фон дер Ляйєн заявила, що втрати України з 24 лютого, повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, склали понад 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.



Європейська комісія виступає із пропозицією створити спеціальний суд для переслідування злочинів Росії в Україні.



«Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включаючи злочин агресії проти суверенної держави. У той час як ми продовжуватимемо підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд, який підтримує ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності злочин агресії Росії», — сказала фон дер Ляйєн.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США виділять $53 мільйони на закупівлю обладнання для оновлення енергосистеми України.