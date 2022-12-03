Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вночі били по Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки

03 грудня 2022, 09:21

Окупанти вночі били по Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки

Дніпропетровська область. Фото: ОВА Дніпропетровська область. Фото: ОВА

Вночі російські війська обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч суцільних обстрілів… Росіяни дев'ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди є неушкодженими», — поінформував керівник ОВА.

Він уточнив, що пошкоджено 20 приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи. Розбито 50 сонячних панелей.

«У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж обійшлося без постраждалих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, лінію електропередач і газопровід. Через влучення російського снаряда спалахнула газова труба в приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили», — зазначив Резніченко.

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Дніпропетровська область Нікополь

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
19:15
Як Росія готує Крим до настання ВСУ ►
18:21
У Шахтарську після обстрілу — сильна пожежа на нафтобазі
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
15:53
У Донецьку збираються «судити» близько 70 військових ЗСУ та «азовців»
15:21
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Мелітополя — Федоров
14:41
«ДНР» повідомила, коли у магазинах перестануть приймати гривню
12:37
У школі Мангуша відкрили парту екс-глави «ДНР» Захарченко
12:24
Окупанти оголосили «евакуацію» маломобільних жителів із Каховки
11:35
«ЛНР»: У Білокуракінському районі горіла школа, евакуювали 51 особу
10:40
У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені
08:37
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
08:28
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще семеро поранені
23:00
Головні події в окупації 1 грудня
Всі новини
10:07
Поранені та руйнування: Кириленко розповів про наслідки обстрілів на Донеччині
09:45
«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених
09:21
Окупанти вночі били по Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки
08:37
Вночі у Запорізькому районі вибухнули дві ракети
08:20
На Донеччині через обстріли одна людина загинула, четверо — поранені
23:42
Головні події в окупації 2 грудня
22:42
Головний цвинтар Маріуполя продовжує стрімко зростати
20:32
У центрі Одеси під час вибуху постраждали 7 людей
19:52
Києво-Печерська Лавра стала монастирем ПЦУ
19:25
ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила судів та катерів у війні проти України
19:15
Як Росія готує Крим до настання ВСУ ►
18:21
У Шахтарську після обстрілу — сильна пожежа на нафтобазі
18:00
ЗМІ: У «Росенергоатомі» не розглядають відхід російських військ із території ЗАЕС
16:58
Телеканал «Дождь» у Латвії оштрафували за карту з Кримом у складі Росії та слова «наша армія»
16:51
Понад 19 млн гривень направили на виплати пасажирам евакуаційних поїздів
Всі новини
ВІДЕО
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкіна: У Донецьку повідомляють про численні «прильоти»
02 грудня, 16:09
У Донецьку — «прильоти», загинули троє людей, є поранені
02 грудня, 10:40
У Донецьку показали наслідки обстрілів у районі Парку кованих фігур
02 грудня, 08:37

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама