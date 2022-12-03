Окупанти вночі били по Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки

Дніпропетровська область. Фото: ОВА

Вночі російські війська обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ніч суцільних обстрілів… Росіяни дев'ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди є неушкодженими», — поінформував керівник ОВА.



Він уточнив, що пошкоджено 20 приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи. Розбито 50 сонячних панелей.



«У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж обійшлося без постраждалих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, лінію електропередач і газопровід. Через влучення російського снаряда спалахнула газова труба в приватному обійсті. Пожежні полум'я вже загасили», — зазначив Резніченко.