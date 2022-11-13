Російські військові перевозять ракети з Білорусі на Донбас — ЗМІ

Білоруські розслідувачі вважають, що російські військові вивозять із Білорусі ракети до С-300 та С-400 для використання на Донбасі. Про це повідомив проект «Белорусский Гаюн».



Зазначається, що 8 прильотів до Мачулищ російських літаків Іл-76 зафіксовано за останні два дні.



За даними розслідувачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що дуже довго для розвантаження. 12 листопада — взагалі 5,5-6,5 години.



Також співробітники проекту вважають, що є три версії, навіщо Іл-76 прилітають до Білорусі:

1. Завезення нових ракет та/або амуніції в РБ;

2. Вивіз ракет та/або амуніції з РБ до РФ;

3. Одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння.



Розслідувачі вважають, що друга версія є правильною.



«По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі. По-друге, 9 та 10 листопада у напрямку аеродрому "Мачулищи" було зафіксовано 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) — мінімум 64 ракети», — сказано в повідомленні.



Що ж до версій 1 і 3 — то у них поки немає жодних підтверджень. Вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому після можливого розвантаження з Іл-76 не зафіксовано. Тобто найреальніша версія на даний момент — «просто завезення ракет у РБ», а для підтвердження версії з одночасним завезенням та вивезенням різної зброї — поки що недостатньо даних.



«Разом, якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області, РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямі», — наголосили розслідувачі.