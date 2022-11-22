Прикордонники Білорусі намагаються глушити українські дрони — Держприкордонслужба

Прикордонники Білорусі прагнуть глушити українські дрони, які використовує Держприкордонслужба для нагляду за територією. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.



За його словами, українські прикордонники використовують безпілотники, щоб відстежувати ситуацію щодо лінії кордону та на прикордонній території.



«Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити можливість спостереження за лінією кордону. Неодноразово вони намагалися перехопити управління безпілотниками та затягнути їх на свою територію», — сказав Демченко.



Він уточнив, що українським операторам вдавалося цього уникнути.



Спікер ДПСУ також повідомив, що Сили оборони продовжують зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, знищують під'їзні шляхи та мінують особливо небезпечні ділянки.



Демченко зазначив, що Сили оборони на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, при цьому наразі провокації з боку Білорусі не фіксуються.