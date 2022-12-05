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Російська армія за добу обстріляла 5 житлових будинків у Донецькій області

05 грудня 2022, 11:30

Російська армія за добу обстріляла 5 житлових будинків у Донецькій області

Правоохоронці Донецької області минулої доби задокументували наслідки обстрілів окупантами 8 населених пунктів регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.

Поліцейські за добу задокументували 15 ударів військ РФ по житловому сектору та інфраструктурі Донеччини.

Окупанти обстріляли РСЗВ «Град», артилерією та ракетами міста Краматорськ, Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, села Бердичі, Діліївка, Желанне Друге.

Знищено та пошкоджено армією РФ 9 цивільних об'єктів Донецької області – 5 житлових будинків, агрофірма, машинобудівний завод, дитячий садок, господарська споруда.

«Ракетами окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці, пошкоджено об’єкт інфраструктури та багатоквартирний будинок. Інформація про поранених не надходила», - розповіли у поліції.

З «Ураганів» російські війська вдарили по Кураховому. Зруйновано дитячий садок, два приватні та один багатоквартирний будинок. За попередніми даними правоохоронців люди не постраждали.

Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано мирного жителя у селі Желанне Друге.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 71 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 930 осіб, серед них 4791 – діти, 1931 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російська армія за добу в області поранила двох мирних жителів.

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