У «ДНР» та «ЛНР» повідомили про загиблих та поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території Донецької області внаслідок обстрілу загинули четверо людей у Київському районі Донецька. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 цивільних осіб, зокрема дівчинка-підліток 2005 року народження, у Київському та Ворошилівському районах Донецька, Олександрівці.



Також повідомляється, що пошкоджено 42 домобудівництва у Куйбишевському, Київському та Ворошилівському районах Донецька, Центрально-Міському та Микитівському районах Горлівки та Олександрівці, а також 10 об'єктів цивільної інфраструктури.



На підконтрольному угрупуванні «ЛНР» території в Луганській області, за даними «народної міліції ЛНР», за минулу добу від обстрілів загинули 7 людей, 27 отримали поранення в Алчевську. Там було пошкоджено навчальні корпуси, гуртожитки та бібліотеку «Донбаського державного технічного інституту», ресторан «Кругозір» та 5 житлових будинків. Раніше у «ЛНР» заявляли про 10 загиблих внаслідок обстрілу Алчевська.



У населеному пункті Врубівка поранення отримали троє мирних жителів 1982, 1986 і 1993 років народження.



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