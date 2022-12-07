Міноборони Німеччини: Системи Patriot розмістять у Польщі

Берлін і Варшава домовилися про те, що системи Patriot будуть розміщені в Польщі. Наразі вирішується питання про їхнє місцезнаходження. Про це у коментарі DW заявив неназваний представник Міноборони Німеччини.



«Вчора ввечері міністр [голова Міноборони ФРН Крістіне] Ламбрехт та її польський колега [Маріуш Блащак] добре поговорили про пропозицію Німеччини розмістити системи Patriot у Польщі та досягли принципової угоди», - розповів він.



Чиновник оборонного відомства також зазначив, що зараз Варшава та Берлін мають обговорити технічні деталі, зокрема можливе місцезнаходження ППО, необхідну інфраструктуру та інтеграцію зі структурами зв'язку та управління.



«Планується негайно відправити до Польщі розвідувальну групу. Подробиці переїзду, такі як кількість філій, дати, місця тощо, будуть доступні лише після того, як вони будуть заплановані», - додав він.



6 грудня Блащак заявив, що він досягнув зі своєю німецькою колегою угоди про розміщення Patriot на території Польщі.



Раніше пропонувалося розмістити ці системи в Україні, але Німеччина відкинула таку пропозицію.