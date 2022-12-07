Зеленський: Кількість загиблих під час обстрілу Курахового досягла 10 осіб

Сьогодні внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове на Донеччині загинули 10 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.



«Сьогодні російська армія завдала удару по Кураховому. Дуже жорстокий, абсолютно прорахований, саме по мирних людях — по ринку, елеватору, заправці, автостанції, житловому будинку», — сказав президент.



Він зазначив, що станом на даний момент у переліку загиблих — 10 осіб, є багато поранених.



«Мої співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять усім жертвам російського терору», — додав Зеленський.

У середу, 7 грудня, центр міста Курахове на Донеччині потрапив під обстріл російських військ. Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, Курахове обстріляли із реактивних систем залпового вогню. Загинули вісім людей, п'ятьох поранено.



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