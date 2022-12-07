Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський: Кількість загиблих під час обстрілу Курахового досягла 10 осіб

07 грудня 2022, 23:14

Зеленський: Кількість загиблих під час обстрілу Курахового досягла 10 осіб

Сьогодні внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове на Донеччині загинули 10 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні російська армія завдала удару по Кураховому. Дуже жорстокий, абсолютно прорахований, саме по мирних людях — по ринку, елеватору, заправці, автостанції, житловому будинку», — сказав президент.

Він зазначив, що станом на даний момент у переліку загиблих — 10 осіб, є багато поранених.

«Мої співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять усім жертвам російського терору», — додав Зеленський.

У середу, 7 грудня, центр міста Курахове на Донеччині потрапив під обстріл російських військ. Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, Курахове обстріляли із реактивних систем залпового вогню. Загинули вісім людей, п'ятьох поранено.

Дивіться також:

Читайте також:

Жителі Курахового загинули внаслідок російських артобстрілів

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський
Місця
Курахове
Інше
Війна Жертви обстріли

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:15
Головні події в окупації 4 грудня
19:36
Путіну розповіли про нестачу ліків у Донецьку та Луганську для людей з ВІЛ та туберкульозом
15:18
Війська РФ посилюють тиск на мешканців окупованого Мелітополя — Федоров
14:06
У Маріуполь прибув вантаж укріплень окупантів із Криму — Андрющенко
12:35
Главі «поліції» окупантів Кремінної повідомлено про підозру
11:03
Окупанти масово вивозять луганських дітей до Чечні — Гайдай
10:52
Це неможливо приховати: Арестович прокоментував обстріл Донецька
09:25
У Мелітополі біля під'їзду «заступника очільника ВЦА» спрацював вибуховий пристрій
08:51
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
08:48
«ДНР»: 16 людей загинули під час зіткнення військової вантажівки РФ з мікроавтобусом
23:08
«ДНР» відпустила з полону американця, але виїхати з Донецька він не може
21:53
Автовласників в окупації змушують змінювати номерні знаки
21:18
Пушилін заявив, що підприємства мають «перебудувати роботу»
20:44
«ЛНР» зламує квартири у Сєвєродонецьку: Адреси
16:36
У «ЛНР» заявили про поранення трьох працівників Старобільського елеватора
Всі новини
23:15
Головні події в окупації 4 грудня
23:14
Зеленський: Кількість загиблих під час обстрілу Курахового досягла 10 осіб
22:37
Окупанти вдарили ракетами по Печенігам на Харківщині
21:47
Росармія обстріляла Авдіївку запальними снарядами
21:33
Окупанти готують контрнаступ на Луганському напрямку, ЗСУ їм протидіють
20:59
Подоляк: Своїми заявами Путін зафіксував власний військовий злочин
20:21
Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ
19:57
Путін заявив, що «спецоперація» може стати «тривалим процесом»
19:36
Путіну розповіли про нестачу ліків у Донецьку та Луганську для людей з ВІЛ та туберкульозом
18:37
Верховний суд Франції залишив чинним рішення про стягнення мільярда доларів з РФ на користь Ощадбанку за Крим
17:25
Путін: Загроза ядерної війни наростає
17:16
ООН задокументувала більше 400 вбивств оккупантами мирних жителів у північній Україні
16:38
Путін заявив, що проводити нову хвилю мобілізації в РФ «немає сенсу»
16:31
В Україні можна буде отримати права водія в електронному вигляді
16:25
Міноборони Німеччини: Системи Patriot розмістять у Польщі
Всі новини
ВІДЕО
У Кураховому — «приліт» в районі ринку, багато жертв
07 грудня, 14:57
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
07 грудня, 08:51
Чотири ракети вдарили по Краматорську: Мер розповів про наслідки
06 грудня, 18:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама