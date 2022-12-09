В акваторії Маріуполя замерзло Азовське море

В акваторії окупованого Маріуполя замерзло Азовське море.



Як повідомляють очевидці, в окупованому Маріуполі та найближчих населених пунктах море замерзло до самого берега.



На відео — узбережжя Мелекіного, за 15 км від Маріуполя.